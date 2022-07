MONTEFORTE-MUGNANO. Paura sulla Statale 7 bis, si stacca costone di roccia e finisce sulla carreggiata.

Paura questo pomeriggio sulla strada statale 7 bis a confine tra i comuni di Mugnano del Cardinale e Monteforte Irpino, si è staccato dalla parete del costone roccioso presente ai margini della Strada un enorme masso che è finito in strada. La fortuna ha voluto che in quel momento non transitava nessun veicolo altrimenti sarebbe successo una disgrazia. Il punto interessato è al bivio per la strada che da Monteforte porta a Taurano.