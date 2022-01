MONTEFORTE IRPINO. Raccolta differenziata notturna, il comunicato stampa

A partire dal 31 gennaio la raccolta differenziata a Monteforte Irpino si svolgerà in notturna: “Una piccola rivoluzione per il nostro comune che ci consentirà di migliorare il decoro urbano e agevolare il traffico cittadino”, spiega il primo cittadino Costantino Giordano.

Il servizio è stato predisposto dal Quinto settore dell’ufficio tecnico del comune di Monteforte e prevede la raccolta da parte di IrpiniAmbiente, a partire da mezzanotte e fino alle sette del mattino: “voglio ringraziare l’Ufficio tecnico e il geometra del settore ambiente, Massimo Sabatino per l’ottimo lavoro svolto in questi mesi – spiega l’assessore delegato Martino Santulli – e colgo l’occasione per sensibilizzare tutti i montefortesi al rispetto degli orari e dei giorni di conferimento, solo così potremmo continuare a mantenere pulita la nostra amata cittadina, mantenendo stabile l’ottima percentuale di differenziata che oggi si attesta intorno al 74%”.

I giorni e le modalità di raccolta previsti dall’attuale calendario resteranno invariati. Quanto agli orari, i rifiuti dovranno essere esposti dopo le ore 19:00 ed entro le ore 24:00 del giorno previsto dal calendario di raccolta. Il contenitore, una volta svuotato, andrà ritirato il prima possibile.

In questo senso, sarà fondamentale la collaborazione soprattutto dei parchi condominiali privati che dovranno mettere in strada i carrellati entro la mezzanotte per poi ritirarli nella prima mattinata. “Attueremo una serie di controlli frequenti e puntuali, avvalendoci degli ispettori ambientali e degli agenti della Polizia municipale che utilizzeranno delle fotocamere-fototrappole – continua l’assessore – ma è evidente che se non c’è la collaborazione dei cittadini, tutto sarà più difficile. Uno strumento di controllo contro gli svernamenti abusivi dei soliti incivili, potrebbe essere quello di chiudere i carrellati più grandi con lucchetti gravitazionali che possono essere aperti soltanto dagli operai di IrpiniAmbiente”.

Monteforte ha attuato già da tempo alcune misure contro gli incivili dei rifiuti, promuovendo la raccolta esclusivamente nei contenitori distribuiti dal comune, provvisti di un sistema di identificazione: in questo modo si responsabilizzano i cittadini, evitando l’indecoroso spettacolo delle buste appese, spesso oggetto di devastazione di cani randagi.

A disposizione dei cittadini ci sarà l’app Monteforte Sostenibile che in questi giorni è stata implementata con una sezione che prevede un filo diretto con il sindaco e con l’Amministrazione comunale: “Oltre a promuovere il decoro cittadino e migliorare il traffico veicolare, abbiamo deciso di implementare la nostra applicazione per tenere informati i cittadini sulle iniziative che attueremo giorno dopo giorno – spiega il sindaco – una notifica push informerà i cittadini che hanno scaricato la stessa app, sui servizi e sulle iniziative attuate, rimandando di volta in volta alla nostra pagina Facebook o al sito istituzionale del comune.

Inoltre, attraverso Monteforte Sostenibile si potranno segnalare non solo le difformità sulla raccolta dei rifiuti, ma anche i disservizi che si riscontrano sul territorio comunale, attraverso fotografie e sistemi di geolocalizzazione. Uno strumento che si affianca al controllo quotidiano della Polizia municipale. Ovviamente, il Comune non tralascerà nessuna segnalazione e i tempi di intervento saranno programmati in base alla disponibilità dei nostri operai”.

Per ogni esigenza di informazione, soprattutto nella fase di avvio delle nuove modalità, invitiamo i cittadini a inviare richieste o segnalazione attraverso i seguenti canali: app Monteforte sostenibile, mail: protocollo.monteforteirpino.av@asmepec.it

adsense – Responsive – Post Articolo