MONTEFORTE IRPINO. Vetrina di prestigio per l’I.C. Aurigemma di Monteforte, protagonista a Napoli del Trinity Day- The Skills Revolution

La scuola irpina ha ricevuto un attestato di riconoscimento per aver accolto la sfida delle certificazioni musicali, ospitando sessioni d’esame nell’ambito del progetto pilota Ricerca Trinity CNAPM. Uniche ad esibirsi nel corso della manifestazione, le allieve del corso musicale: Giusy Palomba e Giada Cesarano al violino e Maria Cristina La Rocca al violoncello. Grande la soddisfazione della dirigente Filomena Colella: “Certificazioni come quella Trinity consentono di migliorare i risultati dell’apprendimento e di accrescere la motivazione degli allievi. Si parla tanto di internazionalizzazione degli apprendimenti, da questo punto di vista le certificazioni ci offrono la possibilità di superare i confini provinciali e regionali e di aprirci all’Europa”. Le certificazioni musicali Trinity nascono nel 2019 dalla volontà di offrire visibilità all’impegno dei docenti di musica e sostenere il percorso di apprendimento degli studenti, garantendo l’acquisizione di competenze trasversali. A premiare l’Ic Aurigemma Emiliano Valtulini, direttore Trinity College London che ha sottolineato il valore delle competenze nella scuola del futuro. A portare il proprio contributo alla riflessione Annalisa Spadolini, presidente Comitato Nazionale per l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti al Ministero dell’Istruzione, Margherita Aruta dell’Usr Campania, Elisabetta Barone, coordinatrice rete licei musicali Campania, Anna De Simone, coordinatrice SMIM Campania. A caratterizzare l’incontro i laboratori e il talk show con Claudia Beccheroni, Francesca Rinaldi, Giuseppe Osci, Manuela Kelly Calzini, Francesca Rinaldi.