MONTEFORTE IRPINO. Tre giorni di Fede e tradizioni popolari per festeggiare San Martino

Tre giorni di Fede e tradizioni popolari per festeggiare San Martino, il santo patrono di Monteforte Irpino. I prossimi 11/12 e 13 novembre, la comunità montefortese si ritroverà nel borgo di San Martino appunto per una manifestazione unica nel suo genere, perché in grado di raccogliere e rappresentare abitudini e tradizioni del paese.

“L’Estate di San Martino sarà un evento di grande importanza culturale e turistica per la nostra città. Quest’anno abbiamo unito il programma religioso e quello civile con lo scopo di promuovere il nostro territorio e le sue tradizioni secolari. Grazie alla collaborazione con la Regione Campania e i progetti Poc, vogliamo inaugurare e far conoscere le nostre bellezze del borgo di San Martino, recentemente riqualificato. Ringrazio la mia Amministrazione comunale, le associazioni e tutte le attività commerciali che hanno deciso di aderire all’iniziativa”.

Quest’anno, inoltre, la Santa Messa sarà officiata dal Vescovo Mons. Arturo Aiello e dal nuovo parroco di Monteforte Irpino don Fabio Mauriello. Il programma completo della manifestazione sarà illustrato nei prossimi giorni, nel corso di una conferenza stampa.