Monteforte Irpino. Incontro di calcio sospeso tra l’Asd Mugnano del Cardinale e la Michele Amodeo. “Nessuna invasione dei tifosi ospiti”.

Comunicato stampa. Ieri pomeriggio 2 febbraio 2022 allo stadio Comunale di Monteforte Irpino è andata in scena la gara di terza Categoria girone A tra la formazione dell’Asd Mugnano del Cardinale e della Michele Amodeo, valida per la 10° giornata di campionato, sospesa dal direttore di gara. In queste ore la società della Michele Amodeo, con enorme rammarico, ci sono state le dichiarazioni di alcuni esponenti della formazione Montefortese che parlano di “grave atto di violenza” da parte nostra e addirittura di “aggressione” da parte di alcuni tifosi. In particolare si legge che dopo un fallo subito da un proprio giocatore “improvvisamente un gruppo di tifosi ha invaso il campo e ci ha aggrediti”.

“Tale ricostruzione – dichiara il presidente del ASD MUGNANO Andrea Tedesco – è totalmente errata e priva di fondamento ed offende oltremodo il pubblico di Mugnano del Cardinale che da sempre si contraddistingue per sportività e lealtà. Ci tengo a precisare – prosegue il numero uno nerooro – che ero io stesso presente sugli spalti e mi duole dover smentire le parole di chi, giustamente, vuole difendere la propria squadra ma ahimè ha preso un abbaglio in questa vicenda. L´invasione ai fini di aggredire i ragazzi della formazione avversaria – aggiunge il presidente Tedeschi – rappresenta una grave bugia. Non c’è stata nessuna aggressione da parte dei tifosi, ma il rettangolo di gioco è stavo invaso dai tifosi della formazione avversaria che – sottolinea il numero uno della compagine Mugnanese – con simili dichiarazioni a mezzo stampa vogliono infangare il nome di questa società e questi ragazzi che vanno in campo per giocare a calcio e non per provocare gli avversari. Infine – conclude il presidente – siamo difronte ad una mistificazione della realtà, fatta in buona fede che però lede la nostra immagini e la nostra storia calcistica.

Ultima, ma non meno importante, anzi, il campo durante tutte le fasi di riscaldamento e della partita era di libero accesso a tutti dall’esterno, non rispettando le norme di sicurezza Covid e i protocolli di ordine pubblico, l’accesso alla tribuna era limitato e non di facile accesso a causa di un cantiere edile nell’area della struttura che ospitava l’evento, da notare anche che le recinzione erano in uno stato precario e ciò ha consentito facilmente l’accesso dall’esterno al campo di gioco, si può verificare anche dalle immagini in rete dell’emittente che ha filmato il match.

Asd MUGNANO del Cardinale

adsense – Responsive – Post Articolo