MONTEFORTE IRPINO. Autismo, il Comune e le associazioni in campo il 2 aprile

Una giornata di giochi e laboratori, in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’Autismo: è stata organizzata da Socialab, in collaborazione con le associazioni Leo Club Irpinia e Il Fiorellino e la Tartaruga e il patrocinio del Comune di Monteforte Irpino. Si terrà il prossimo 2 aprile e coinvolgerà tutta la comunità montefortese ad un pomeriggio con giochi e laboratori ad ingresso gratuito. In particolare, si svolgeranno attività laboratoriali in collegamento online con l’associazione “Il Fiorellino e la tartaruga”, mentre il Leo Club irpino per il progetto Kairos promuoverà l’iniziativa “Let’s play different”, ovvero scopriamo come la realtà diventa straordinaria se esploriamo le nostre abilità.

“Oggi più che mai, in un periodo di grande incertezza a causa del Covid e della vicina guerra in Ucraina, è fondamentale rimanere vicini alle famiglie che vivono questa situazione e, al contempo, coinvolgere i bambini, i ragazzi e gli adulti, attraverso un percorso di consapevolezza e riflessione, per accrescere la conoscenza e la sensibilità sul tema delle differenze individuali, partendo dall’inclusione scolastica e sociale”, cosi il sindaco Costantino Giordano.

