Montefalcione (AV) – Controlli nei luoghi di lavoro: denunciato dai Carabinieri il titolare di un’impresa edile

Vigilare sulla sicurezza dei lavoratori costituisce uno dei compiti primari svolti dall’Arma dei Carabinieri, quotidianamente impegnata in un capillare controllo della legalità sui luoghi di lavoro.

All’esito dell’accesso ispettivo ad un cantiere edile di Montefalcione, effettuato dai Carabinieri della locale Stazione congiuntamente con i colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Avellino, sono state riscontrate delle irregolarità sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori.

Oltre a sanzioni amministrative e prescrizioni per un totale di circa 6mila euro, il responsabile dell’impresa è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.