Mid, Silvia Barbieri e Angela Procida nuove collaboratrici per la Campania

Con questo comunicato stampa, a firma del Coordinatore Regione Campania Giovanni Esposito, il Coordinamento Regione Campania del M.I.D. Movimento Italiano Disabili ringrazia e dà il Benvenuto a Silvia Barbieri e Angela Procida, per aver offerto la loro volontà di collaborare in seno e in supporto al Coordinamento Campania.

Silvia Barbieri Fashion Designer ha studiato Design della Moda all’Accademia della moda IUAD (Napoli).

Ha presentato questo Marzo la sua tesi sperimentale intitolata “Modellistica sperimentale adattiva per un corpo maschile non deambulante” ottenendo il massimo dei voti più la menzione accademica.

Questo progetto le ha permesso di essere una delle 12 finaliste degli Italian Fashion Talent Awards 2022, portando a casa il premio “Livia Gregoretti Showroom” che le ha permesso di esporre la sua prima adaptive collection durante la Milano Fashion Week di Settembre 2022.

Adesso sta continuando a lavorare sullo sviluppo delle ricerche per l’abbigliamento adattivo by Selva maschile e femminile.

Angela Procida invece nuotatrice paralimpica Classe 2000, nata a Castellammare di Stabia e ha stabilito come campionessa il primo record assoluto nei 50m dorso S3. Arrivarono per lei poi medaglie davvero importanti e pesanti: ai campionati del mondo di Londra 2019 è argento nei 50 dorso S2 e bronzo sulla doppia distanza.

E per me, come Coordinatore Campania e per tutto il Coordinamento, onore e orgoglio ricevere come sempre la collaborazione di nuovi amici che intendono affermare e veder riconosciuti i diritti di tutti i disabili, quale obiettivo principale dell’azione amministrativa del Movimento, ringrazio Angela e Silvia per la loro adesione e partecipazione alla vita attiva del Coordinamento.