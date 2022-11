GROTTAMINARDA (AV). Junior camp winter edition: si raccolgono le adesioni.

In preparazione Laboratori natalizi per bambini dai 4 a 13 anni da tenersi nel mese di dicembre, si raccolgono le adesioni per una migliore organizzazione.

L’Amministrazione comunale di Grottaminarda ha infatti, programmato la prima “Winter Edition” (edizione invernale) del già comprovato “Junior Camp” estivo in attuazione dell’articolo 39 del D.L. 21/6/2022 n. 73 (convertito nella legge 4 agosto 2022 n. 122): “Finanziamento per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa”.

Le attività ludico-ricreative a favore di minori verranno svolte in collaborazione con gli organismi associativi e/o parrocchiali presenti sul territorio. Il laboratorio natalizio sarà quindi gratuito ma i posti sono limitati, da qui l’Avviso pubblico da parte dell’Ente.

Il Sindaco Marcantonio Spera e l’Assessore all’Istruzione e alle Politiche Giovanili Marilisa Grillo invitano i genitori interessati a presentare apposita istanza, redatta sul modello allegato all’avviso scaricabile dal sito istituzionale, a partire da venerdì 4 novembre e fino alle ore 13,00 di venerdì 11 novembre secondo queste modalità: