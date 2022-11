Il maltempo di oggi ha creato non pochi problemi a causa anche delle forti raffiche di vento a Mercogliano, il forte vento ha divelto la copertura in lamiera di una scuola elementare. Il plesso interessato è quello della frazione Torelli, alle porte di Avellino. Il tutto con i bambini all’interno delle classi visto che la scuola era rimasta aperta perchè il sindaco di Mercogliano, Vittorio D’Alessio, aveva deciso di non emettere l’ordinanza di chiusura degli istituti scolastici.