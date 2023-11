Marzano di Nola: Successo della “Giornata Ecologica” promossa da Turris Urbis lo scorso 29 ottobre

Il 29 ottobre, Marzano di Nola ha ospitato con successo la “Giornata Ecologica”, un evento socioculturale organizzato con passione dall’associazione Turris Urbis. Questa iniziativa è il risultato di un impegno a lungo termine intrapreso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Franco Addeo. Con oltre 100 partecipazioni, tra adulti e bambini, l’evento si è svolto in due fasi distintive, dimostrando l’impegno della comunità verso la causa ecologica.

La prima fase, teorico-dimostrativa, ha avuto luogo nell’aula consiliare dell’Ente, offrendo un ambiente educativo per esplorare le tematiche legate all’ecologia. La seconda fase, pratica, ha coinvolto attivamente i partecipanti nella raccolta dei rifiuti per le strade del paese. Questa azione concreta ha reso tangibile l’impatto positivo che ciascun individuo può avere nell’ambito ecologico.

Il sindaco Franco Addeo e il presidente dell’associazione Turris Urbis, Carlo Moschiano, hanno espresso gratitudine e saluto agli partecipanti, evidenziando l’importanza di tali iniziative per la comunità. Nella sala consiliare, i partecipanti hanno potuto approfondire la loro conoscenza sull’ecologia e sull’inquinamento attraverso una lezione tenuta dai volontari, seguita da una dimostrazione pratica. Mario Corbisiero, operatore comunale, ha illustrato il funzionamento di un Eco compattatore, comunemente noto come “mangiaplastica”, che trasforma le bottiglie in plastica in materiale da riciclo.

L’evento è proseguito con una passeggiata per le strade del paese, durante la quale i partecipanti hanno contribuito attivamente alla raccolta e alla classificazione dei rifiuti. Inoltre, è stata organizzata una visita a una compostiera, strumento che, attraverso un processo naturale, trasforma i rifiuti organici in materiale fertilizzante. La giornata si è conclusa con i partecipanti riuniti nella sede di Turris Urbis per i saluti finali e la condivisione delle esperienze vissute durante la “Giornata Ecologica”.

L’evento rappresenta il punto culminante di un impegno costante del comune di Marzano di Nola verso la sostenibilità ambientale. Mettendo a disposizione della popolazione tutte le apparecchiature ecologiche descritte, Marzano di Nola si posiziona come uno dei pionieri in Irpinia nell’attuazione di processi eco-sostenibili. Un esempio luminoso di come la collaborazione tra amministrazione, associazioni e cittadini possa portare a risultati tangibili nell’ambito dell’ecologia e della responsabilità ambientale.