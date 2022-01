MARZANO DI NOLA (AV). Studenti e genitori contro la decisione del Dirigente Scolastico dell’Alberghiero che vieta le lezioni pratiche e l’uso dei laboratori

E’ stata indetta una protesta da parte degli studenti dell’istituto alberghiero di Marzano di Nola, che come comunicatoci da alcuni rappresentanti, sostenuti anche dai genitori, domani, lunedì 31 gennaio 2022, si riuniranno dinanzi alla scuola per la decisione della dirigente scolastica di vietare le lezioni tecnico pratiche, quindi l’uso dei laboratori, cucine, bar, dell’Istituto a causa della pandemia, fino alla data dell’ 11 febbraio. Le ragioni addotte dalla Dirigente a sostegno della decisione presa, non sono giustificabili, a dire degli studenti, tenuto conto che come da comunicazione dell’amministrazione comunale di Marzano di Nola in paese si contano pochi soggetti positivi al Covid e in particolare al disotto della percentuale regionale (come da comunicazione ufficiale allegata).

Una decisione ingiusta per gli studenti, anche perchè le attività di laboratorio sono indispensabili per il tipo di studio che i ragazzi effettuano. La protesta prevede una dimostrazione pacifica dinanzi ai cancelli dell’Istituto all’inizio dell’orario scolastico e gli studenti diserteranno le lezioni.

adsense – Responsive – Post Articolo