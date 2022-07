MARZANO DI NOLA. Arriva la festa della Madonna dell’ Abbondanza

Dopo Visciano è la volta di Marzano di Nola dove si festeggia la Madonna dell’Abbondanza venerata nel maestoso Santuario che sorge sulla collina del Vallo di Lauro e confinante con Visciano dove si è appena festeggiata la Madonna del Carpinello. Anche qui luminarie caratteristiche di stile napoletane, bande musicali e fuochi pirotecnici. La processione della Madonna si svolge in due giorni. Viene prima portata in parrocchia San Trifone dal Santuario è qui venerata durante la festa. Qui è tradizione che il lunedì della festa di Visciano appena conclusa giungono i Battenti per rendere omaggio alla Madonna definita una “Sorella” con Santa Maria a Parete di Liveri festeggiata a maggio.

Nocola Valeri