Martedì 29 Maggio il Teatro Colosseo di Baiano ha ospitato il saggio della classe di pianoforte dell’Istituto Giovanni XXIII-G.PARINI .

Gli studenti, magistralmente guidati dal maestro Giuseppe Giulio Di Lorenzo, si sono cimentati, con il pianoforte mezza-coda, in un programma ricco e articolato, che hanno condotto lo spettatore in percorso musicale che ha regalato una vasta gamma di emozioni.

Durante la serata, che ha avuto come pubblico attento e partecipe anche i trepidanti genitori dei pianisti, le emozioni si sono susseguite, e la luce soffusa e l’acustica impeccabile hanno creato l’atmosfera perfetta per immergersi completamente nella bellezza della musica.

Il Saggio, ha dichiarato il Dirigente Scolastico dell’Istituto “Giovanni XXIII-G.Parini”, Pasquale Napolitano ha come finalità quella di testimoniare l’impegno e la passione con cui i ragazzi hanno appreso e continuano ad apprendere uno strumento, di mettere in evidenza l’abilità raggiunta nell’esecuzione di brani musicali ma soprattutto di mostrare la capacità nell’esibirsi in gruppo anche con l’accompagnamento di altri strumenti, riuscendo a gestire la propria emotività.

La qualità dei brani scelti sottolinea come la musica sia un canale privilegiato di comunicazione ed espressione, indispensabile alla formazione dello studente.

Un appuntamento travolgente in cui tutti gli alunni hanno padroneggiato con disinvoltura le difficoltà dei brani proposti e la grandiosità del pianoforte , la magia degli altri strumenti musicali hanno reso poetica l’atmosfera di una serata di alto profilo culturale che ha trascinato tutti in un mondo etereo in cui le note sembravano volteggiare nell’aria.

Al termine del piacevole e riuscito incontro l’auspicio, manifestato da tutti, di poter ripetere l’esperienza anche per il prossimo anno.