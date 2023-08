Mariglianella “Premio Cultura Legalità e Umanità” per Angelo Iannelli

Si svolgerà martedì 29 Agosto a partire dalle ore 21:00 presso il Piazzale Scuola Primaria in Via Materdomini la serata di premio “Legalità” fortemente voluta dall’’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Arcangelo Russo e dall’ assessore Sport e Spettacolo Felice Porcaro in occasione del progetto di inclusione degli eventi di città Metropolitana dal titolo Mariglianella: Cresce Nuovi Percorsi di Cultura Legalità e Umanità 29/30/Agosto 1 settembre. Le serate saranno allietate da spettacoli con ospiti d’eccezione come Peppe Iodice il 29 Agosto , Biagio Izzo il 30 Agosto e Peppe Servillo il 1settembre

Il premio legalità giunto alla seconda edizione, viene conferito alle personalità della città che si sono distinte nel corso degli anni. Nella precedente edizione ,il premio è stato conferito al Segretario Generale Regione Campania Cgil Nicola Ricci ,in questa edizione entra nell’albo delle eccellenze della città, l’artista Angelo Iannelli definito l’ambasciatore del sorriso ,eroe post moderno per il suo impegno nel sociale da sempre in difesa degli ultimi e dei meno fortunati ,collabora instancabilmente con enti e organizzazioni per la diffusione della cultura e per la legalità ,noto come il pulcinella nazionale dona momenti di riflessione partendo dalle scuole.