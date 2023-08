VISCIANO. Incidente mortale sulla 7 bis, il difensore della famiglia Sirignano chiarisce: “Dinamica in corso di accertamento”

In merito all’incidente stradale avvenuto sulla Statale 7 bis nel territorio di Comiziano lo scorso 23 agosto 2023, che ha causato la morte di Sirignano Aniello Salvatore che era in sella alla sua moto, c’è una nota del difensore di fiducia della della famiglia circa la dinamica del sinistro

“Il sottoscritto Francesco Ferrante, nella qualità di difensore dei prossimi congiunti di Sirignano Aniello Salvatore deceduto a causa e a seguito del sinistro stradale verificatosi in data 23.08.2023 in Comiziano, comunica quanto segue:

1) dalla lettura di articoli pubblicati da alcune testate giornalistiche, si evince una dinamica del sinistro secondo la quale Sirignano perdeva il controllo della moto e impattava contro una vettura.

2) in realtà e in base ad elementi in possesso dei familiari, la dinamica risulta essere del tutto diversa rispetto a quella riportata dai suddetti organi di stampa e che, anzi e allo stato, è da escludersi qualsivoglia responsabilità del loro congiunto nella fase di determinazione, causazione e produzione del sinistro. Tuttavia e considerato che sono tuttora in corso indagini per l’accertamento delle cause del sinistro, i familiari non ritengono opportuno soffermarsi al riguardo avendo rispetto per il lavoro che stanno svolgendo le compenti Autorità coordinate dal P.M. Dott.ssa Serena ONTE della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola. Allo stesso modo, dunque, chiedono che sia loro riservato lo stesso rispetto soprattutto per la memoria del mai troppo compianto Salvatore evitando la diffusione di notizie prive di riscontri atteso che i relativi accertamenti sono ancora in corso. In tal senso, chiedono pertanto che non vengano diffuse notizie circa la dinamica del sinistro che non hanno alcun fondamento come per esempio la perdita di controllo della moto, circostanza, in particolare, non avvalorata da alcunché. Lascio per ulteriori chiarimenti il mio recapito telefonico diretto: 3207707097 e chiedo nella immediatezza la pubblicazione di una nota in tal senso”. Avv. Francesco Ferrante