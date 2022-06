Mariglianella. L’ Amministrazione Comunale condivide con Dea Sport “Attestato di Benemerenza alla Memoria di Martina Ciliberti” a Vitulazio CE.

L’Amministrazione Comunale di Mariglianella, retta dal Sindaco, Dott. Arcangelo Russo, ha aderito alla Manifestazione “Ambiente Cultura Legalità” che si terrà il 18 giugno 2022 nell’Auditorium Giovanni Paolo II di Vitulazio in provincia di Caserta. L’invito è giunto dal giornalista Francesco Falco, Presidente dall’Associazione Dea Sport Onlus e direttore del quotidiano di cultura, informazione e politica, “Dea Notizie” con la contestuale richiesta di patrocinio morale per la suddetta manifestazione.

La Giunta Comunale, in data 11 maggio 2022 con la Delibera n. 31 ha concesso, su proposta dell’Assessore allo Sport e Spettacolo, il Vicesindaco Felice Porcaro, il richiesto patrocinio morale per la l’iniziativa culturale che vedrà condividere a Vitulazio, il Primo Cittadino di Mariglianella con i promotori locali ed il “Comitato dei Saggi”, la cerimonia di assegnazione alla famiglia Ciliberti dell’Attestato di Benemerenza alla Memoria di Martina Ciliberti. A Mariglianella, Martina è ricordata come la “Guerriera Sorridente” la quale, nata il 20 luglio 1999, nella sua breve esistenza si è trovata a combattere contro il male soccombendo il 10 marzo 2017 per arresto cardiaco.

Il Sindaco Dott. Arcangelo Russo ha dichiarato che «in quella speciale rammemorante occasione, la rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, anche a nome della Comunità di Mariglianella, rinnoverà la vicinanza ai familiari di Martina Ciliberti, al papà Nicola, alla mamma Michela Porroni, al fratello Luigi e alla sorella Stella la quale è coautrice con la stessa Martina e la docente Daniela Fiore dello struggente libro “Martina. La lotta coraggiosa di una guerriera sorridente”, pubblicato nel mese di marzo 2018 per le Edizioni Infinito di Modena. Ringrazio i promotori di tale nobile iniziativa, “XX Edizione Ambiente Cultura legalità”, alla quale abbiamo immediatamente dato positivo riscontro, a partire dalla concessione dell’istituzionale Patrocinio Morale».

A Vitulazio, all’importante evento di sabato 18 giugno, così come promosso e comunicato da “Dea Sport”, interverranno: «Saluto–Don Peppino Sciorio, Parroco di Vitulazio; Avv. Raffaele Russo, Sindaco di Vitulazio; Ambiente–Gen. Sergio Costa, già Ministro dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare; Cultura–Prof. Francesco Fraioli, giornalista e docente di Lingua e cultura inglese – Presentazione libro “Chi è? Tramandiamo ai posteri coloro che meritano essere ricordati”; Legalità-Dott. Vincenzo Trinchillo, Giudice del Tribunale di Napoli; Personaggi, luoghi e poetica nei volumi della collana Chi è? – Prof. Andrea Izzo, già Dirigente Scolastico; Bullismo e cyberbullismo – Dott. Adelchi Berlucchi – Psicologo-Psicoterapeuta. Consegna Attestati di Benemerenza conferiti dal Comitato dei Saggi; Presentano: Dott. Domenico Valeriani e Chiara Mastroianni, giornalisti. Tra gli ospiti il Dott. Giovanni Lombardi, Sindaco di Calvi Risorta (CE), il Dott. Arcangelo Russo, Sindaco di Mariglianella (NA), e il Dott. Raffaele De Leonardis, Sindaco di Qualiano (NA). La manifestazione verrà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook “Dea Notizie” a cura dell’Ing. Gianfranco Falco con la regia di Giuseppe Fusco».

