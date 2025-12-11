Lotto, 10eLotto e Superenalotto: tutti i risultati dell’11 dicembre 2025

Nuovo appuntamento con i giochi a premi. Giovedì 11 dicembre 2025 si sono svolte le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Di seguito il quadro completo con i numeri vincenti, i jackpot aggiornati e l’elenco dei principali ritardatari in vista del prossimo concorso.

Lotto: i numeri estratti giovedì 11 dicembre 2025

Queste le combinazioni uscite sulle singole ruote:

• Bari: 6 – 84 – 62 – 37 – 14

• Cagliari: 86 – 18 – 11 – 39 – 61

• Firenze: 45 – 2 – 23 – 17 – 68

• Genova: 81 – 24 – 16 – 23 – 55

• Milano: 32 – 77 – 56 – 40 – 71

• Napoli: 11 – 76 – 86 – 55 – 90

• Palermo: 89 – 56 – 20 – 8 – 38

• Roma: 39 – 17 – 70 – 19 – 41

• Torino: 41 – 54 – 74 – 26 – 6

• Venezia: 36 – 7 – 82 – 39 – 81

• Nazionale: 61 – 14 – 50 – 12 – 8

10eLotto: i 20 numeri vincenti dell’11 dicembre

Contestualmente al Lotto si è svolta anche l’estrazione del 10eLotto. I numeri sorteggiati sono:

2 – 6 – 7 – 11 – 17 – 18 – 24 – 32 – 36 – 39 – 41 – 45 – 54 – 56 – 76 – 77 – 81 – 84 – 86 – 89

• Numero Oro: 6

• Doppio Oro: 6 – 84

Numeri Extra:

14 – 16 – 19 – 20 – 23 – 26 – 37 – 40 – 55 – 61 – 62 – 68 – 70 – 74 – 82

Superenalotto: sestina, Jolly e Superstar

Per quanto riguarda il Superenalotto, la combinazione vincente estratta l’11 dicembre 2025 è:

14 – 86 – 72 – 81 – 85 – 44

• Numero Jolly: 80

• Numero Superstar: 47

Il jackpot in palio per il concorso dell’11 dicembre era pari a 89.700.000 euro. Per l’estrazione successiva di venerdì 12 dicembre 2025, il montepremi sale a 90.300.000 euro.

Lotto: i numeri più ritardatari in vista del 12 dicembre

Guardando alla prossima estrazione del Lotto, in programma venerdì 12 dicembre 2025, questi sono i numeri che mancano da più tempo in assoluto:

• Firenze: 42 (assente da 132 estrazioni)

• Nazionale: 59 (da 121)

• Roma: 63 (da 118)

• Nazionale: 35 (da 115)

• Bari: 20 (da 101)

• Napoli: 33 (da 96)

• Bari: 46 (da 95)

• Venezia: 71 (da 90)

• Genova: 73 (da 88)

• Napoli: 58 (da 85)

I tre numeri più in ritardo per ciascuna ruota

• Bari: 20 (101) – 46 (95) – 56 (60)

• Cagliari: 19 (83) – 72 (79) – 2 (76)

• Firenze: 42 (132) – 65 e 63 (68) – 37 (56)

• Genova: 73 (88) – 52 (74) – 30 (66)

• Milano: 89 (72) – 73 (64) – 50 (61)

• Napoli: 33 (96) – 58 (85) – 37 (68)

• Palermo: 16 (66) – 5 (64) – 36 (56)

• Roma: 63 (118) – 6 (69) – 70 e 51 (65)

• Torino: 88 (84) – 89 (83) – 57 (75)

• Venezia: 71 (90) – 39 (66) – 12 (59)

• Nazionale: 59 (121) – 35 (115) – 6 (75)

Superenalotto: i numeri più assenti

In vista del prossimo concorso del Superenalotto, risultano più ritardatari i seguenti numeri:

57 (64 estrazioni di assenza) – 64 (60) – 22 (59) – 34 (53) – 6 (45) – 41 e 11 (44)