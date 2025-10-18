L’impegno di Alaia apre la strada all’ampliamento del pozzo di Sirignano

Dopo mesi di attesa e di interlocuzioni istituzionali, arriva una buona notizia per i tre paesi del Mandamento Baianese. L’Alto Calore Servizi ha approvato e pubblicato la determinazione n. 284/2025, con la quale viene ufficialmente avviata la gara d’appalto per il rafforzamento del pozzo di Sirignano, destinato a servire i comuni di Mugnano del Cardinale, Quadrelle e Sirignano.

L’intervento, dal valore complessivo di 690 mila euro, rientra nel Piano degli interventi urgenti per la mitigazione della crisi idrica varato dalla Regione Campania. L’obiettivo è potenziare l’emungimento del pozzo e garantire una distribuzione idrica più stabile e regolare in un’area che negli ultimi anni ha sofferto pesanti carenze di approvvigionamento.

Il risultato rappresenta un passo significativo nel percorso di collaborazione tra la Regione Campania e la dirigenza di Alto Calore, con il sostegno e la costante attenzione del consigliere regionale Enzo Alaia, che ha seguito con impegno l’iter tecnico e amministrativo del progetto, favorendone la concretizzazione e mantenendo alta l’attenzione sui disagi idrici che colpiscono da tempo il territorio.

Secondo la documentazione ufficiale, l’opera prevede l’adeguamento delle infrastrutture idriche, la messa in sicurezza del sito di prelievo e un incremento della portata del pozzo fino a 20 litri al secondo, con benefici diretti per migliaia di famiglie nei tre comuni interessati.

La determinazione, firmata dall’amministratore unico Alfonsina De Felice, dispone che la procedura di gara sarà espletata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come previsto dal nuovo codice degli appalti (D.Lgs. n. 36/2023).

Per i tre paesi mandamentali si tratta di un passo avanti concreto verso la risoluzione di una criticità idrica che da anni penalizza la popolazione. Con la pubblicazione del bando, prende avvio la fase operativa che porterà all’assegnazione dei lavori, con l’obiettivo di restituire ai comuni di Mugnano del Cardinale, Quadrelle e Sirignano un servizio idrico efficiente, moderno e duraturo.

L’impegno del consigliere regionale Enzo Alaia non si ferma qui: prosegue il suo lavoro di monitoraggio e sostegno alle iniziative finalizzate al miglioramento delle infrastrutture idriche e alla tutela delle comunità del territorio irpino.