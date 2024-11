Le aree interne puntano sul settore wedding per dare slancio all’economia In Irpinia Maria Grazia Cucinotta per “Nozze d’Autore”

Sturno (Av) – Il matrimonio perfetto resta il sogno di tanti italiani e anche di tanti stranieri che sempre più spesso scelgono l’Italia per sposarsi. Nonostante l’inflazione, l’aumento del costo della vita e la leggera diminuzione dei matrimoni celebrati nel 2023/2024 (-6,7%) rispetto ad un 2022 post pandemico, le coppie investono le proprie risorse (e quelle dei genitori) per organizzare una cerimonia nuziale da favola, senza rinunciare a nulla (o quasi). Il settore wedding continua a svolgere un ruolo importante nell’economia italiana, un valore pari a oltre 4 miliardi l’anno.

La Campania tra le regioni dove ci si sposa di più e proprio dall’entroterra campano, esattamente dall’Irpinia, si porta avanti da ben 11 anni “Nozze d’Autore” una vetrina sul wedding con i migliori fornitori del settore che unisce proposta commerciale e spettacolo puntando su madrine d’eccezione. Quest’anno sarà la bella ed elegante Maria Grazia Cucinotta a fare da testimonial all’evento in programma domani, sabato 30 novembre e dopodomani, domenica 1° dicembre, nella splendida struttura per ricevimenti immersa nel verde dell’Irpinia, “Casa Reale”, nel Comune di Sturno.

Con l’organizzazione di “Nozze d’Autore” il suo Patron Walter Tordiglione ha voluto creare non soltanto un’occasione utile ai futuri sposi impegnati nell’organizzazione del giorno più importante della loro vita, ma anche un’iniziativa a sostegno dell’economia locale, di visibilità per numerosi piccoli e medi imprenditori, ed un momento di marketing territoriale per far conoscere le aree interne e l’Irpinia.

Aree interne che stanno puntando sempre più sull’industria del wedding per dare slancio all’economia, specializzandosi nei diversi aspetti e così a “Nozze d’Autore”, a cura della Tordiglione Fashion Model Agency Production, grazie alla collaborazione con i principali operatori del comparto è possibile trovare le ultime tendenze in fatto di abiti da sposa e da sposo, consulenza di make-up artist e hairstylist, il servizio fotografico perfetto, flower designer per allestimenti da favola, bomboniere e confettata originali ed uniche, il giusto accompagnamento musicale, l’auto da cerimonia più sfavillante, il servizio ristorazione impeccabile, il menù più raffinato che ci sia, la luna di miele indimenticabile.

Un weekend dedicato a quanti si preparano a pronunciare il fatidico “sì”. Stand espositivi e show con défilé sposa ad ingresso libero; cena spettacolo e degustazione su prenotazione.

Taglio del nastro degli stand espositivi alle ore 16:00 del 30 novembre con orario di apertura fino alle 21:00, mentre per domenica 1° dicembre orario continuato 10:00/ 21:00. Cena spettacolo alle ore 21:00 di sabato 30 novembre (su prenotazione). Degustazione dedicata ai futuri sposi alle ore 13:00 del 1° dicembre (su prenotazione). E poi lo strepitoso fashion show con défilé alle ore 18:00 di domenica 1°dicembre, condotto dall’attore/cabarettista Carlo Maria Todini con l’ospite d’eccezione Maria Grazia Cucinotta.

In passerella l’Atelier Alisa King con le sue collezioni sposa e cerimonia, Bonatti Fashion con l’intimo sposa, Il Carro Gioielleria, con i bijoux più preziosi; le acconciature di IMMAgine Hairstyle di Alessandra Meninno ed il trucco di Rachele Cucciniello. Intermezzi musicali con la violinista Mariella Pizzuti e Mimmo Sax, artisti specializzati proprio nell’ambito delle cerimonie ed al termine un brindisi speciale con “Vini Moras”. E per le coppie presenti prevista l’estrazione di un gioiello de Il Carro Gioielleria e di un servizio fotografico di Carmine Sgobbo. Partner ufficiale di Nozze d’Autore Dotolo Mobili, Park and Fly, Mav Infissi Tanga.