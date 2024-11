100 DI QUESTI GIORNI. Grottolella (AV), tanti auguri di Compleanno Maria.

Tanti auguri di buon compleanno alla Signora Maria Spiniello, conosciuta come Marisa per i parenti e amici di famiglia. Gli auguri speciali per i 60 anni compito ieri, giovedì 28 novembre, sono da parte dell’amato marito Galdino, il quale augura alla propria consorte tanta felicità e serenità. Auguri sinceri e affettuose dalle due care figlie Piera e Rossella le quali augurano alla propria madre di vivere sempre giorni belli e felici. Tanti auguri amorevoli giungono alla festeggiata dalla dolcissima e tenera nipote Aurora. Auguri affettuosi da Aristide e Luca alla festeggiata.

Tanti auguri dalle sorelle, dal fratello e da tutti i parenti e amici di Maria, in questo giorno felice e di festa.

Tanti auguri istituzionali dal Comune di Grottolella e in modo particolare dal Vice Sindaco Marco Grossi.

Tanti auguri alla festeggiata da parte delle nostra redazione.