L’Avis Casalnuovo ritorna a Saviano per una raccolta sangue estiva.

Sabato 30 Luglio non saranno le temperature estive sopra le medie stagionali a fermare i donatori di sangue a Saviano zona Mercato dalle 17 alle 21.30. Donare il sangue è un gesto semplice ma può salvare la vita a molte persone e Saviano ha sempre risposto in modo positivo alla chiamata dell’Avis Casalnuovo consapevole del bene che produce con una banale donazione di sangue. A patrocinare l’evento anche il Comune di Saviano e l’associazione Aido Nola-Cimitile.

Alla raccolta aderiscono tutti coloro che hanno intenzione di donare volontariamente, anonimamente, periodicamente e gratuitamente il proprio sangue. Per diventare donatori occorre avere un’età compresa tra 18 e 60 anni e chiunque desideri donare il sangue per la prima volta dopo i 60 anni può essere accettato a discrezione del medico responsabile della selezione ed è possibile continuare a donare fino al compimento del 65° anno d’età e fino al 70° anno previa valutazione del proprio stato di salute con un peso non inferiore a 50 kg e godere di buona salute. Per altri approfondimenti utili per chi vuole diventare donatore e non solo di sangue rimandiamo al sito nazionale AVIS oppure basta recarsi in qualsiasi centro trasfusionale ospedaliero per ricevere informazioni.

Si è calcolato che nel mondo ogni 2 secondi qualcuno ha bisogno di sangue. Le trasfusioni di sangue rappresentano una terapia salvavita in numerosi casi. Il sangue è indispensabile nei servizi di primo soccorso e di emergenza/urgenza, in molti interventi chirurgici e trapianti di organo e di midollo osseo, nella cura delle malattie oncologiche ed ematologiche e in varie forme di anemia cronica, immunodeficienze ed emofilia. L’utilizzo di sacche di sangue fresco (globuli rossi, piastrine) o plasma in regime di chirurgia può variare, a seconda delle situazioni, da un paio di unità, fino alle 10 e anche 20 nel caso di interventi complessi come i trapianti o la protesi d’anca.

È nel periodo estivo che le unità scarseggiano a livello nazionale e quindi c’è la necessità di dare il proprio contributo da donatore.

Luisa Pina e Nunzia, amiche/donatrici, invitano a DONARE presso l’unità mobile raccolta sangue dell’Avis Casalnuovo a Piazza Mercato Saviano dalle 17 alle 21.30.

Per info e prenotazione al 333 8616430 Nunzia

Nunziata Napolitano