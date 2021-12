L’avellinese Vella nel Catalogo dell’Arte Moderna (Cam). Il volume , pubblicato da Editoriale Giorgio Mondadori, è in vendita in tutte le migliori librerie

E’ tornato in libreria il Cam , il catalogo dell’arte moderna pubblicato da Editoriale Giorgio Mondadori . giunto oramai alla 57esima edizione . e presentato qualche giorno fa presso la Fondazione Cea a Milano .

Si tratta del piu’ longevo e ricercato annuario dell’arte italiana riproposto in una edizione particolarmente ricca di contenuti vivaci ed originali: più di 900 artisti contemporanei, i Grandi Maestri, gli altri protagonisti dell’arte moderna e contemporanea e approfondimenti sul mondo dell’arte.

Dal 1962 il CAM – Catalogo dell’Arte Moderna – è il punto di riferimento per artisti, galleristi, collezionisti, addetti ai lavori e appassionati d’arte e da quest’anno a farne parte è anche l’avellinese Generoso Vella , chiamato a farne parte con la sua biografia, poetica artistica e foto di un’opera.

Un riconoscimento importante per l’artista irpino che continua a farsi conoscere anche nel resto d’Italia distinguendosi nel panorama locale e capace di inserirsi tra gli interpreti più conosciuti e apprezzati dell’arte irpina per il suo linguaggio pittorico originale e riconoscibile.

Generoso Vella, laureato in Filologia moderna, è un artista visivo, critico e curatore d’arte. Ha esposto in diverse città italiane come Salerno, Napoli, Caserta, Firenze, Roma, Milano, Genova, Venezia e all’estero in Turchia, Portogallo , Costarica e Venezuela. È il Presidente dell’Associazione Culturale “Nel segno dell’arte” di Avellino e da anni partecipa a mostre collettive e seminari, collabora con quotidiani, musei, associazioni, comuni e privati, organizzando rassegne culturali, esposizioni d’arte, laboratori creativi . Nel 2019 ha ricevuto a Ravello il premio “Pabula Amoris’’ per l’arte e nel 2020 il premio internazionale ‘’Kalos 2020’’ a Tollo (Ch). Recentemente ha curato la mostra ” Tributo a Dante ” nel Museo Irpino di Avellino e in questi giorni è tra gli artisti della mostra di mail art ” Spazio ” nel castello di Casale Monferrato ( Alessandria ).

Riconducibili al filone dell’astrattismo, le opere di Vella sono caratterizzate da un susseguirsi di tratti ritmici e lineari che si intersecano tra di loro, tocchi decisi e richiami a forme geometriche che creano una ragnatela cromatica astratta di colori vivi e brillanti.

adsense – Responsive – Post Articolo