IRPINIA. Sicurezza sulle strade provinciali, Iovino: «Subito un confronto con la Provincia per interventi concreti»

Il consigliere provinciale Umberto Iovino interviene sul tema della sicurezza della rete viaria provinciale, annunciando di aver portato all’attenzione del presidente della Provincia, Fausto Picone, le criticità che interessano numerosi tratti stradali del territorio irpino.

«In qualità di consigliere provinciale – dichiara Iovino – ho interessato il presidente Fausto Picone, sensibile e attento alle problematiche che riguardano i diversi territori, portando alla sua attenzione le criticità che interessano numerosi tratti stradali di competenza della Provincia di Avellino, dove permangono evidenti carenze sotto il profilo della sicurezza stradale».

Il consigliere sottolinea come siano diverse le arterie provinciali sulle quali, nel corso degli anni, si siano verificati incidenti anche di particolare gravità.

«L’ultimo, avvenuto pochi giorni fa – prosegue – è costato la vita a un bambino di dieci anni, una tragedia che ha profondamente colpito l’intera comunità. Proprio quel tratto di strada presenta diverse criticità, tra cui tornanti particolarmente stretti, una forte pendenza e una visibilità molto limitata, elementi che rendono necessario un attento approfondimento tecnico».

Per questo motivo, nei prossimi giorni sarà avviato un confronto istituzionale tra la Provincia e il territorio.

«Nei prossimi giorni – conclude Iovino – sarà avviata un’interlocuzione con il presidente, i tecnici della Provincia e gli amministratori del territorio interessato per valutare gli interventi più idonei e individuare la migliore soluzione possibile, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e mettere in campo interventi concreti, così da ridurre i rischi per gli utenti della strada ed evitare il ripetersi di ulteriori tragedie».