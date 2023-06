LAURO (AV). Estemporanea di pittura, a Lauro arriva “Il risveglio dell’arte”

Sabato 24 Giugno il progetto “Il risveglio dell’arte”, l’estemporanea di pittura promossa da Ferdinando Sorrentino arriva nel suggestivo scenario di Lauro, in provincia di Avellino. Potranno partecipare tutti gli artisti sia pittori che scultori nella location del cortile di Palazzo Pignatelli Lauro.

Si inizierà dalle 17 fino alle ore 20. Tra i premi, per il primo classificato una vincita di euro 200,00, per il secondo euro 100,00 per il terzo euro 50,00. A giudicare le opere saranno il sindaco di Lauro Sergio Rossano Boglione, l’assessore Ilaria Aschettino, ed il curatore ed esperto d’arte Ferdinando Sorrentino. Per partecipare basta arrivare a Lauro entro le ore 16.00 farsi vidimare la tela (la grandezza non importa), ed iniziare l’estemporanea entro le ore 17.00.