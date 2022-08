L’artista Dorotea Virtuoso espone i suoi quadri e i suoi lavori non più il 19 agosto ma il 21 agosto presso La fontana di Bellerofonte (anche detta di Costantinopoli o Caracciolo, ma comunemente nota come fontana dei tre cannuóli) : è una fontana sita nel centro storico di Avellino, nella parte alta di corso Umberto I, già via di Costantinopoli.