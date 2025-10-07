Lacedonia ospita l’evento “Ricominciare da T(r)E – Istruzione, Lavoro, Mobilità”

Lacedonia (AV) – L’Amministrazione Comunale di Lacedonia promuove un importante momento di dialogo e partecipazione civica con l’evento “Ricominciare da T(r)E – Istruzione, Lavoro, Mobilità”, in programma martedì 15 ottobre alle ore 19:00 presso il Teatro Comunale.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di mettere al centro del dibattito pubblico tre temi fondamentali per il futuro delle nuove generazioni e per la crescita delle aree interne: l’istruzione, il lavoro e la mobilità, considerati i tre pilastri di una Campania più equa, moderna e sostenibile.

Gli interventi

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Lacedonia, Antonio Di Conza, prenderanno la parola autorevoli rappresentanti delle istituzioni e del mondo politico:

On. Roberto Fico , candidato alla Presidenza della Regione Campania

On. Dario Nardella , europarlamentare

On. Maurizio Petracca , consigliere regionale

On. Piero De Luca, segretario regionale del Partito Democratico

A moderare l’incontro sarà Gerardo Capodilupo, presidente provinciale del Partito Democratico.

Le parole del Sindaco Antonio Di Conza

“Con questo appuntamento – ha dichiarato il sindaco Antonio Di Conza – vogliamo sottolineare il ruolo delle aree interne come protagoniste del cambiamento.

Lacedonia, come tutte le aree interne, deve essere un luogo in cui i giovani possano formarsi, lavorare e muoversi liberamente, senza dover rinunciare alla propria terra.”

Un invito alla partecipazione

L’Amministrazione Comunale invita cittadini, associazioni e rappresentanti del mondo economico e culturale a partecipare numerosi a un evento pensato come occasione di confronto aperto e costruttivo.

L’ingresso è libero e l’incontro sarà aperto al pubblico.