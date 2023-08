LA VESUVIUS A SORRENTO RICORDA MARCELLO COLASURDO

Si svolgerà Sabato 12 Agosto alle ore 20:30 nell’incantevole Giardino della Parrocchia Nostra Signora di Lourdes, la manifestazione di solidarietà “Pulcinella, antichi mestieri e tammorre” giunta alla V edizione, progetto ideato dall’artista poliedrico Angelo Iannelli, organizzato dall’associazione” Ars Scrivendi” di Sorrento in collaborazione con l’associazione Vesuvius . Durante la serata sarà ricordato il re della tammorra Marcello Colasurdo recentemente scomparso, leader indiscusso della paranza e presidente onorario. l’artista era molto legato a questa iniziativa e a tutto il popolo della costiera sorrentina . La manifestazione sarà un vero viaggio nelle tradizioni popolari con un cicerone ironico d’eccezione “Pulcinella” rappresentata dall’ attore Angelo Iannelli. Il pubblico assisterà come magia alla metamorfosi degli antichi mestieri in musica popolare, per poi proseguire con canti ‘a figliola, tammurriate e balli lasciandosi coinvolgere in un” Pathos di emozioni.