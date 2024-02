La Flagellazione di Cristo di Caravaggio in mostra al museo Donnaregina di Napoli dal 28 febbraio al 31 maggio

Dopo un lungo periodo di esposizione al Louvre, assieme ad altre opere proveniente dal museo Capodimonte per la mostra “Napoli a Parigi“, la Flagellazione di Cristo di Caravaggio torna a Napoli e, prima di essere ricollocato a Capodimonte, sarà in esposizione al museo Donnaregina per tre mesi dal 28 febbraio al 31 maggio.

Il capolavoro di Caravaggio è un grande dipinto a olio, realizzato tra il 1607 ed il 1608 a Napoli, ed è da tutti considerata una delle opere più emblematiche della maturità del grande pittore. Il quadro fu commissionato da Tommaso de’ Franchis per la cappella di famiglia ed è stata per secoli nella chiesa di San Domenico Maggiore a Napoli. Dopo il terremoto del 1980, per ragioni di sicurezza, è conservato ed esposto nel Real Museo e Bosco di Capodimonte a Napoli.

La mostra è curata da Pierluigi Leone de Castris, professore di Storia dell’Arte moderna dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, con il coordinamento organizzativo di Elio de Rosa. Gli interventi nel catalogo sono di Eike Schmidt, monsignor Adolfo Russo, Maria Cristina Terzaghi e Pierluigi Leone de Castris.

L’evento è patrocinato dall’Arcidiocesi di Napoli, dal Ministero dei Beni Culturali e dal Ministero degli Interni – Fondo Edifici di Culto – proprietario dell’opera.

La mostra mira a valorizzare il dipinto attraverso un’illuminazione studiata per il profondo significato religioso che ha, tanto che a promuovere l’iniziativa c’è anche l’arcivescovo Domenico Battaglia. Tanti gli approfondimenti sulla sua storia e sul contesto della chiesa e della famiglia de Franchis. Un’occasione per riscoprire i legami tra l’opera d’arte e la città di Napoli, con le sue chiese decorate nel “secolo d’oro” dell’arte napoletana.

Con un solo biglietto, i visitatori avranno anche accesso alle Sette Opere di Misericordia, un altro capolavoro di Caravaggio situato a pochi passi dal Museo di Donnaregina presso il Pio Monte della Misericordia.

Nunziata Napolitano