La Festa della Repubblica e delle Forze Armate a Flumeri, con la presenza di Annalisa Pomidoro Comandante la Compagnia Carabinieri di Ariano Irpino.

In occasione del 2 giugno, Festa della Repubblica e delle Forze armate si è svolta in via Olivieri la cerimonia dell’alzabandiera seguita dalla deposizione della corona d’alloro al monumento dei Caduti.

Flumeri, ha celebrato il 76° anniversario della Fondazione della Repubblica alla presenza delle autorità : Istituzionali cittadine, Militari, della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco, dell’Associazionismo del T.S., Combattentiste e Reduci, della Croce Rossa Italiana e della Protezione Civile .

La cerimonia è iniziata con la celebrazione della Messa nella Chiesa Madre officiata da Don Claudio Lettieri (Parroco di Flumeri /Trevico). Al termine della Messa, in corteo, si è raggiunto il monumento dei Caduti in via Olivieri, con la cerimonia dell’alzabandiera e la posa della corona d’alloro al monumento dei Caduti, al suono del silenzio, eseguito dalla banda musicale.

La manifestazione si è conclusa in piazza Mercato con gli interventi di Antonietta Raduazzo (Presidente dell’ Associazione di Volontariato Bagliori di Luce ODV), di Angelo A. Lanza (Sindaco di Flumeri ) e Carmine Famiglietti (Vice-Sindaco di Castel Baronia ), a finire i saluti ai presenti del Parroco Don Claudio Lettieri.

Hanno presenziato: Annalisa Pomidoro (Maggiore – Comandante la Compagnia Carabinieri di Ariano Irpino), Michele De Lillo (Sostituto Commissario P.S.di Ariano Irpino), Francesco Strazza (Maresciallo – Capo Comandante la Stazione Carabinieri di Flumeri), Farisco Maurizio ( Dipartimento Vigili del Fuoco di Avellino/Ariano Irpino) e Sonia Schena ( Tenente – Comandante la Polizia Municipale Comune di Flumeri).

Inoltre erano presenti le delegazioni della Croce Rossa Italiana Comitato di Ariano Irpino, dell’ Associazione PANACEA ODV di Ariano Irpino e dell’ A.N.Combattenti e Reduci di Avellino sezione di Grottaminarda, che hanno portato i loro saluti alla manifestazione.

Saluti, che anche la Dott.ssa Domenica Marianna Lomazzo (Consigliera di Parità Regione Campania) ha inviato perchè impegnata altrove e, che Raduazzo, ha letto ai presenti: “Gentilissima presidente Associazione “Bagliori di Luce”, carissima Amica, nel ringraziarti per l’invito a partecipare al significativo evento di celebrazione della nascita della nostra Repubblica e dell’importante ruolo svolto dalle donne per la costruzione della democrazia nel nostro Paese, debbo, purtroppo, comunicarti che, per impegni sopravvenuti, non potrò essere presente. Colgo l’occasione per ringraziare te e la tua associazione per il costante lavoro di promozione delle tematiche relative alle pari opportunità e rivolgo un caro saluto ai partecipanti ed alle partecipanti alla manifestazione, nonchè al Sindaco ed all’Amministrazione comunale . Un caro saluto va anche alle cittadine ed ai cittadini del Flumeri. Sicura che non mancheranno altre occasioni d’incontro, ti auguro la buona riuscita della manifestazione. Un caro abbraccio”.

Gli interventi di Lanza e Famiglietti, sono stati entrambi centrati sul momento attuale, che l’Italia e l’ Europa intera si trova ad affrontare, a causa della guerra in corso, nell’ Est Europa tra Ucraina e Russia. Per le vittime che la guerra comporta e il disagio dei bambini ucraini, vittime innocenti di una guerra insensata.

L’evento di Flumeri, nella sua pur piccola realtà, ha dato esempio di attaccamento ai valori della libertà e la riscoperta delle Forze Armate, che, la guerra in corso ai confini dell’ Europa, tra Ucraina ( aggredita ) e Russia ha reso attuale. Perchè, le Forze Armate, sono fondamentali per la salvaguardia della libertà.

Libertà, che gli italiani, hanno conquistato a conclusione della terza guerra mondiale, con la nascita della Repubblica.

La manifestazione, è stata realizzata dalla sinergia tra l’ Amministrazione Comunale di Flumeri e le Associazioni di Volontariato del T.S. : Bagliori di Luce ODV ( Antonietta Raduazzo / Maria G..Guerriero / Francesco Monaco, Torre Bartolomeo), Protezione Civile Flumerese Impegno e Solidarietà (Francesco Giacobbe) e RGPT Protezione Civile ( Giuseppe Rinaldi ), Servizio Civile (Angela Tagliente ).

