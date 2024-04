La Farmacia ViviFarma: Un Esempio di Solidarietà che Supera i Confini

Nel tessuto sociale e sanitario del territorio, la Farmacia ViviFarma si distingue per il suo impegno altruistico e la sua visione inclusiva. Nella recente giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo, ha fatto un passo significativo verso la sensibilizzazione e il sostegno concreto alle persone affette da questa condizione.

Inizialmente, la Farmacia ha donato occhiali protettivi ai bambini e ragazzi con autismo, fornendo loro un valido strumento per affrontare meglio le sfide quotidiane legate alla sensibilità sensoriale. Questo gesto dimostra l’impegno tangibile della Farmacia nel migliorare la qualità della vita delle persone con autismo e dei loro familiari.

Ma l’impegno della Farmacia ViviFarma non si limita al suo territorio comunale. Durante una celebrazione delle attività ad Avellino, ha onorato l’associazione E.T.S. Pianeta Autismo, estendendo il suo sostegno e la sua solidarietà anche a questa realtà.

Questa iniziativa è stata possibile grazie alla collaborazione con il Cif Aiello del Sabato e il M.I.D., i quali hanno permesso di estendere l’assistenza anche agli individui in carico alla E.T.S. Impresa Sociale Cooperativa Pianeta Autismo.

La Presidente del Cif Aiello ha espresso la sua gratitudine e ammirazione per l’atteggiamento proattivo della Farmacia ViviFarma, sottolineando come questa sia solo l’ultima di una serie di azioni che dimostrano il suo impegno per le cause sociali e sanitarie. Questa collaborazione è un esempio tangibile di come le piccole realtà possano fare la differenza nella comunità, segnando una nuova priorità nel riconoscimento e nell’affrontare le sfide sociali.

Il Presidente del M.I.D. ha ribadito l’importanza di questa solida collaborazione, lodando il cuore generoso e la solidarietà della Farmacia ViviFarma. Questo gesto non solo offre farmaci, ma anche servizi e doni che hanno un impatto tangibile sulla vita delle persone.

La Farmacia ViviFarma continua a dimostrare che la sua missione va oltre la semplice fornitura di farmaci, abbracciando un’etica di responsabilità sociale e un impegno attivo per il benessere della comunità. La sua generosità e la sua dedizione sono un faro di speranza e solidarietà, ispirando gli altri a seguire il suo esempio.