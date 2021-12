Sempre partecipe ad iniziative di valore per il territorio, la DS Glass affiancherà Roberto Cipresso, famoso winemaker internazionale, nella realizzazione della bottiglia celebrativa per Procida, offrendo pertanto la loro preziosa partnership ad Identità Mediterranea, la piccola associazione fondata da Gaetano Cataldo nel 2016 e che segue tutte le fasi necessarie alla realizzazione del progetto.

Attualmente capitanata da Nicola, Leopoldo e Roberto Gimmelli, la DS Glass è ubicata ad Arzano in un’area strategica per tutto l’hinterland napoletano ed un bacino di utenza ben capillarizzato in tutt’Italia, con particolare riferimento al Mezzogiorno ed al Centro.

La DS Glass è giunta alla terza generazione e la famiglia Gimmelli opera ormai nel settore della commercializzazione e della distribuzione di prodotti in vetro di alta gamma ad uso alimentare da oltre 70 anni. Un segmento importante per l’enogastronomia e tutto il comparto agronomico di eccellenza, in quanto la capacità di attrattiva del packaging è indispensabile per poter diversificare il proprio prodotto rispetto ai competitor. Una lunga esperienza, quella della DS Glass, che garantisce competenza ed affabilità per i grandi brand che decidono di avvalersi dei servizi di questa azienda leader in tale segmento strategico: essendo tra i più rinomati distributori di contenitori di vetro, dallo standard all’alta gamma, i Gimmelli conferiscono a bottiglie di vino, olio extravergine, liquori e distillati il giusto appeal, relegando la giusta immagine d’impatto ai prodotti gourmet più rinomati e ciò anche grazie ad uno studio “taylor made” destinato ad andare ben oltre le aspettative della clientela più esigente.

Mosaico per Procida, il vino bianco celebrativo che vuole essere un abbraccio della Campania Enologica all’Isola in riconoscenza per la sua investitura a capitale della cultura 2022, non poteva trovare contenitore migliore, tanto in misura ideale, quanto materiale, nelle bottiglie ideate dalla famiglia Gimmelli, la quale ha saputo riconoscere da subito il valore dell’iniziativa, sposandola per amore del territorio come ha sempre dimostrato di fare anche nella manifestazione di 50 Top Italy Rosé 2021 che ha premiato i migliori vini rosati della Penisola, proprio a Procida la scorsa estate.

Dimostrazione di grandissimo slancio nel sentimento di coesione per Mosaico per Procida ed una significativa risposta all’appello, quella della DS Glass appunto, che inizia a dare ottimi segnali di quella straordinaria intelligenza imprenditoriale collettiva di cui la nostra Capitale della Cultura è banco di prova.

