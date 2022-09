La Città di Solofra si prepara alla Solennità di “San Michele Arcangelo”

Solofra si prepara per la solennità dell’Arcangelo Michele. La Parrocchia di San Michele Arcangelo è pronta per un percorso di fede e preghiera che in questa settimana impegnerà la comunità locale.

Dopo l’esposizione della statua dell’Arcangelo il 17 settembre in collegiata, da martedì 20 a mercoledì 28 settembre novena di preghiera insieme alle comunità limitrofe. Un percorso di riflessione teologica con i fedeli di: Borgo, Preturo, San Felice, Banzano, Piano, Figlioli, San Bartolomeo, San Pietro, Caliano, Sant’Eustachio di Montoro e di Sant’Agata, Sant’Andrea, San Giuliano e San Domenico di Solofra. Ogni sera, alle 18.30, i fedeli saranno accolti con la coroncina di adorazione e preghiera all’Arcangelo mentre alle 19.00 sarà officiata la Santa Messa.

Il 29 settembre previste Sante Messe alle 7.00|8.30|10.00|11.30.

A sera, alle 18.30, sul sagrato della Collegiata, tutta la comunità accoglierà Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Giuseppe Betori, Arcivescovo metropolita di Firenze, accompagnato da Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi, Arcivescovo Salerno, Campagna, Acerno.

Dopo il saluto istituzionale delle autorità civili e militari, Solenne Pontificale celebrato dai sacerdoti della città.

A conclusione della messa, dopo la Benedizione Papale, lettura al cardinale della pergamena in ricordo della giornata. Presenzieranno alla firma del documento, che sarà conservato nell’archivio storico della parrocchia, il cardinale Giuseppe Betori, l’arcivescovo Andrea Bellandi, monsignor Mario Pierro, primicerio della collegiata, il sindaco di Solofra, Nicola Moretti, il presidente del comitato festa San Michele, Giovanni D’Onofrio e il presidente dell’associazione Asbecuso Alessandro De Stefano.

A seguire breve processione del Santo seguita dal gran concerto bandistico della “Città di Vietri Sul Mare”. Il ritorno in chiesa vedrà il tradizionale affidamento della città al Santo. Prevista per l’occasione la diretta social dell’evento con il supporto dello staff della Collegiata.

Per celebrare la solennità del santo, come da tradizione, fuochi d’artificio al mattino, all’uscita e al rientro del Santo con la ditta “Boccia Giovanni” di Palma Campania.

“Quest’anno festeggeremo un giorno importante per la nostra comunità con la presenza di Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Giuseppe Betori e di Monsignor Andrea Bellandi – commenta monsignor Pierro – San Michele ci guidi benigno nella nostra quotidianità e nelle difficoltà che la vita ci presenta, che il suo sguardo non abbandoni mai Solofra.”