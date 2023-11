L’ Istituto Tecnico Superiore ITS Academy Antonio Bruno, è la nuova opportunità per la formazione e l’inserimento nel mondo del lavoro in Irpinia e Sannio.

Ieri sera 25 novembre, presso il Relais Imperatrice c.da Tre Torri di Flumeri, c’è stata la cerimonia di consegna dei Diplomi a 80 allievi ultimi diplomati, dell’ ITS Academy Antonio Bruno. Ha fatto da cornice all’evento, oltre 250 persone, tra allievi diplomati in parte accompagnati anche dalle loro famiglie, e invitati vari, tra i quali abbiamo riconosciuto : Annalisa Pomidoro, (Capitano Comandante Compagnia dei Carabinieri di Ariano Irpino ), Franco Di Cecilia ( Direttore Didattico e Consigliere Provinciale Avellino), Nicola Grasso ( Presidente Rotary Club Avellino Est Centenario ), Angelo Cobino ( ex-Sindaco di Grottaminarda ),e numerosi rappresentanti del mondo del lavoro.

Ha aperto i lavori Giuseppe Bruno, Presidente dell’ITS Academy Antonio Bruno : dopo i saluti di rito ai presenti in sala, ha ripercorso la storia della Fondazione che viene costituita nel 2018 e la Regione Campania emana il primo atto di concessione a nostro favore e si parte. Oggi dopo 5 anni di attività, abbiamo completato 5 percorsi formativi, per un totale di 100 allievi diplomati, 2 percorsi sono in itinere e 3 vin fase di avvio. La mia fortuna per la realizzazione dell’ ITS, è quella di aver incontrato la prof.ssa Lucia Scattarelli , durante le mie corse negli stabilimenti della Puglia, mi ha dato l’opportunità di conoscere questa forma moderna di istruzione per giovani diplomati. Da li è cominciato tutto. Nel mio cervello ha immesso il seme per realizzare qualcosa di concreto per lo sviluppo dell’Irpinia. Infatti negli anni di Presidenza di Confindustria Avellino, vedevo in continuazione nelle mie relazioni con gli associati, la pressante esigenza di personale specializzato e la limitazione delle aziende ad emanciparsi ed a seguire con continuità lo sviluppo tecnologico in epoca di Industry 4.0. Non è stato semplice convincere alcuni dirigenti scolastici, enti locali ed aziende del territorio ad affrontare il progetto di costituzione della Fondazione ITS Antonio Bruno. L’Istituto scolastico I.I.S.S. Grottaminarda, con il suo ruolo di istituto proponente, è stato fondamentale a partire dal Dirigente scolastico Catia Capasso con i suoi insegnati e il suo personale. Il resto lo hanno fatto i nostri collaboratori ed i docenti che si sono impegnati con dedizione e sacrificio per la crescita della Fondazione “.

Ha fatto seguito un dibattito a cui hanno preso parte sul palco: Lucia Fortini ( Assessore all’ Istruzione della Regione Campania ), Guido Torrielli ( Presidente Rete ITS Italy ) e Carmine Tirri ( Direttore ITS Academy Antonio Bruno ). Ha moderato il dibattito Franco Genzale ( Giornalista Direttore gran professionista di lungo corso). Al termine del dibattito, con l’intervento anche di alcuni allievi donne e uomini, ha fatto seguito la consegna dei Diplomi agli allievi dei corsi delle annualità: 2018-20 *2019-21 e 2020-2023., a cui ha preso parte anche la Dott:ssa Rosaria Bruno.

Al termine della manifestazione abbiamo posto qualche domanda al Direttore Tirri :

Lei è il direttore dell’ ITS Academy, ha partecipato anche alla sua costituzione ? Noi avendo una esperienza di tipo industriale abbiamo sofferto nelle fabbriche per l’assenza di tecnici, e a volte vi sono anche contrasti all’interno nelle aziende per lo sviluppo per andare avanti, e quindi, sapevamo di queste necessità e abbiamo cercato di organizzare secondo le tematiche più importanti.

Da ITS Connection leggo, che Sergio Marchionne nei convegni usava spesso dire “Alcune persone non sanno aspettare che le cose accadano ma cercano in tutti i modi di farle accadere. Sono queste le persone in grado di cambiare il mondo” lei le conferma ? “ Per la verità questo slogan l’ha creato un grande manager nei primi anni 90 per lanciare una rete telefonica mobile. Quando sembrava impossibile realizzare una telefonia di massa omogeneamente diffusa ove se ne avvertiva enormemente l’esigenza”.

La costituzione dell’ ITS Antonio Bruno può essere paragonato a questa storia ? “ Il loro sviluppo cerca di far accadere qualcosa perché si possano formare velocemente figure professionali necessarie al mondo della produzione. Infatti, alcune aziende in fase di espansione, si trovano ad operare in grande difficoltà per la carenza di personale specializzato. Per cui, siamo dovuti andare alla ricerca di soluzioni post diploma e convincere i giovani ad affrontare una formazione di nuovo tipo coerente con la domanda delle aziende.

Lei nel suo intervento ha parlato degli allievi diplomati, e la maggior parte di essi ha già trovato lavoro in Irpinia ? “ si, si, il 90 % di essi ha trovato lavoro in Irpinia, con aziende sia dell’Alta Irpinia, che anche a Piano D’Ardine. Insomma, tutti hanno trovato lavoro.

Come sono dislocati questi ragazzi e anche ragazze diplomati con ITS Academy ? “ I nostri ragazzi e ragazze, sono dislogati nelle aziende metalmeccaniche, lavorazione meccanica, e lavorazione industriali. Gran parte di essi sono per la lavorazione aeronautica, per il ferroviario, e automotive. Inoltre c’è una sinergia tra le varie aziende, che quindi, ha permesso di capire bene quello che serve e quindi collaboriamo. Le aziende vengono verso di noi, ci chiamano per portare in visita gli allievi per far conoscere realmente quello che serve.

Al termine della convention, è stato offerto ai presenti un Cocktail Party, accompagnato all’esterno del Relais Imperatrice , dalla prima forte nevicata di questo fine anno a Flumeri.

Carmine Martino