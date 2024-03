IRPINIA. Turismo, si fa sul serio, tecnici a lavoro per la costituzione della DMO Welcome Irpinia

Le DMO (Destination Management Organizzation) sono un modello organizzativo per la gestione delle destinazioni turistiche atte a rafforzare i servizi e le risorse del varie identità territoriali. In linea con la Regione Campania, a cui compete riordinare tutto il sistema turistico regionale, i tecnici esperti di turismo hanno definito i confini territoriali della “Dmo Welcome Irpinia” e delineato una prima azione strategica invitando i comuni a prendere visione dell’ambiziosa idea progettuale, il tutto parte dal basso e l’energica iniziativa tede a trainare a se la parte politica. Sono circa 70 i comuni dell’area geografica rientranti nella Bassa Irpinia, Parco Partenio ma anche oltre che aderendo costituirebbero una vera e proprio organismo funzionale che punti allo sviluppo turistico e alla collocazione della destinazione nel mercato del turismo in modo serio, organizzato e sistematico. Ad aprile saranno organizzati incontri di approfondimento. A guidare il comitato promotore della DMO Welcome Irpinia la Dott.ssa Nelly Russo impegnata da diversi anni presso l’ufficio turistico del Comune di Avella la cui amministrazione ha avviato subito il processo di costituzione e può contare già sull’adesione di molti altri comuni ed enti che prestano attenzione a questa prima fase che prevede un protocollo di intesa interistituzionale.