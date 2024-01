IRPINIA. I lavoratori Asidep in sciopero ad oltranza

(Comunicato Stampa). Oggi riuniti in assemblea, visto il perseverare della grave situazione occupazionale ed economica e l’assenza di iniziative dei liquidatori Asidep che continuano a gestire il nulla e pur essendo creditori di ingenti somme dall’Asi e non si preoccupano di attivare azioni per il recupero delle stesse e pagare gli oltre 4 stipendi arretrati alle maestranze e Annunciano che il 19 gennaio 2024 consegneranno le chiavi degli impianti alla direzione aziendale e in segno di protesta il 22 gennaio occuperanno la sede dell’Asi fino a quando non avranno certezza del futuro occupazionale e del pagamento di tutte le spettanze.

Informano che gli impianti senza controlli gestionali e analitici potranno creare gravi ripercussioni su ambiente e industrie. Per la distribuzione delle acque potabili non saranno garantiti i dovuti controlli chimico – fisico e battereologico

I lavoratori Asidep