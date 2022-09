Irpinia -Giornata mondiale della Medicina Cinese

Domenica 2 ottobre, dalle ore 10, in occasione della Giornata della Medicina Cinese, presso lo studio del dottore Filomeno Caruso, sito in via XXIII luglio, a Bisaccia, saranno effettuate visite gratuite.

Saranno presenti il dott. Chumbiao Guo (primario), il dott. Jianmin Zhang (primario), dott. He Bin (direttore accademia medicina cinese), dott. He Jung (primario) e il dott. Yan Xiao Ming. Il promotore dell’iniziativa è il dottor Filomeno Caruso.

Si potrà accedere tramite prenotazione, chiamando ai numeri indicati sulla locandina che si allega. (L. Carullo)