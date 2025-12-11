Irpinia Express, tappa a Castelfranci tra cultura, tradizioni e vino

Nuovo successo per Irpinia Express, il treno storico avellinese che nei giorni scorsi ha fatto tappa a Castelfranci, regalando ai partecipanti un’esperienza all’insegna della scoperta del territorio, delle tradizioni e dell’enogastronomia locale.
La giornata è iniziata con la visita alla chiesa di Santa Maria del Soccorso, per poi proseguire tra i vicoli e le bellezze del centro storico del borgo. In mattinata spazio anche alla tradizione popolare con uno stage di Tarantella Montemaranese, molto apprezzato dai presenti.
Momento conviviale nella Casa del Vino, dove la Pro Loco ha accolto i visitatori con un ricco aperitivo, valorizzando i prodotti del territorio.
Dopo il pranzo, il viaggio è continuato alla scoperta delle aziende vitivinicole locali, con visite alle cantine:
• Gambale Antonio
• Boccella Raffaele
• Perillo Gerardo
• Molettieri Antonio
Nel pomeriggio il rientro a bordo delle automotrici storiche, con destinazione Avellino, a conclusione di una giornata intensa e partecipata.
Un ringraziamento va a tutti i presenti, alla Pro Loco di Castelfranci e alle cantine coinvolte per la disponibilità e la calorosa accoglienza.
Prossima tappa
Domenica 14 dicembre appuntamento a Gesualdo, con la visita ai Mercatini di Natale nel Castello.