IRPINIA. ACCESSO ALLA CERTIFICAZIONE PER ESENZIONE TICKET, L’ELOGIO DEL TRIBUNALE DEI DIRITTI DEL MALATO

Il Tribunale dei Diritti del Malato di Avellino A.T. Cittadinanzattiva di Montefalcione-Avellino-Bassa Irpina elogia l’Azienda Sanitaria Locale, guidata da Mario Nicola Vittorio Ferrante.

In una lettera indirizzata all’ASL di Avellino dalla coordinatrice Angela Marcarelli viene espressa la “massima gratitudine a tutti gli operatori dell’ASL di Avellino che si sono attivamente interessati lavorando con professionalità e dedizione per la meritoria e positiva risoluzione dell’annosa criticità connessa all’accesso alla certificazione provvisoria dell’esenzione del ticket sanitari per reddito per l’anno in corso e per il recupero di crediti per ticket sanitari degli anni precedenti”.

Secondo quanto riportato nella lettera le criticità sarebbero state risolte “solo grazie al serio

e laborioso lavoro del personale addetto dell’ASL di Avellino”,in particolare grazie alla Referente dell’URP, Patrizia Delli Gatti, e al Direttore SII, Gaetano Capone, che avrebbero offerto un “contributo pratico alla Direzione Strategia dell’Asl che ha finalmente adottato nuove disposizioni per risolvere le criticità evidenziate e che soddisfano

a pieno le aspettative degli utenti”.

“Nonostante la nuova procedura praticata solo da pochi

giorni è ancora perfettibile, sui territori dei rispettivi Distretti Sanitari – spiega – diverse sono state le segnalazioni di soddisfazione degli utenti espresse, per il tramite di questo Tribunale del Malato, all’ASL per il suo importante intervento sulla controversa materia affrontata e per la chiarezza delle nuove disposizioni che regolano la procedura di recupero di esenzione del ticket indebitamente beneficiati negli anni precedenti ed il rilascio del certificato provvisorio dell’esenzione del ticket

sanitario per reddito per l’anno in corso”.