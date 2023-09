Inizia l’ultima settimana dell’Avellino Summer Festival: Canta Napoli, Vincenzo Comunale, Nostalgia ’90, I Cugini di Campagna

Con l’arrivo della settimana finale, l’Avellino Summer Festival si prepara a chiudere un’altra edizione di successo, offrendo una gamma di spettacoli e concerti che promettono di entusiasmare il pubblico.

Questa Sera sul Palco Vincenzo Comunale

Stasera, 4 settembre, l’Avellino Summer Festival è onorato di ospitare Vincenzo Comunale, celebre comico noto per le sue apparizioni in Zelig. Comunale si esibirà alle ore 21.00 al Parco del Teatro Gesualdo con il suo spettacolo “Definitivo 3”, che promette risate e intrattenimento di alta qualità.

Rassegna “Canta Napoli” da Non Perdere

Dal 4 all’8 settembre, Piazzale San Ciro diventa il cuore pulsante della musica napoletana con la rassegna “Canta Napoli”. Cinque serate dedicate a diversi generi e stili, tutte in una location suggestiva su Viale Italia.

4 settembre: una serata speciale con il trio composto da Buonavita, Fusco ed Errico.

5 settembre: “Lirica Sotto le Stelle” con il soprano Angela Gragnaniello.

6 settembre: un tributo unico a Pino Daniele in salsa reggae con i Reggae 4 Shashamene, con lo scopo benefico di raccogliere fondi per costruire un ospedale a Shashamene in Etiopia.

7 settembre: l’energia di Luca Pugliese One Man Band.

8 settembre: un ulteriore tributo a Pino Daniele, questa volta con Silvano Santacroce.

Un Weekend di Chiusura Spettacolare

Il culmine del Festival arriva nel weekend.

8 settembre: a Piazza Macello, Nostalgia ’90 farà rivivere i mitici anni ’90 con un grande show.

9 e 10 settembre: la conclusione dell’Avellino Summer Festival avrà luogo a Rione Mazzini. Il 9 settembre i comici Pasquale Palma e Ciro Giustiniani, noti per “Made In Sud”, regaleranno una serata all’insegna dell’umorismo. Infine, il 10 settembre sarà la volta dei Cugini di Campagna, che chiuderanno il Festival con un concerto indimenticabile.