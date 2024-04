“Incontri con la Storia”: Presentazione del Testo di Antonio Vecchione ad Avella

Venerdì 12 aprile 2024 segna un evento imperdibile per gli amanti della storia locale e dello sport ad Avella. Alle ore 17, nella suggestiva cornice della sala Alvarez, si terrà la XVII edizione degli “Incontri con la Storia”, un appuntamento consolidato nel panorama culturale del territorio.

Questa edizione sarà particolarmente significativa poiché vedrà la presentazione del testo di Antonio Vecchione, intitolato “Baiano quando i giovani costruivano i sogni. Lo sport come passione ed emancipazione”. Il libro offre uno sguardo approfondito sul ruolo dello sport nella vita dei giovani di Baiano, evidenziando il suo impatto non solo come fonte di svago, ma anche come strumento di emancipazione e crescita personale.

L’evento sarà anche un’occasione per rendere omaggio a due figure avellane scomparse che hanno lasciato un’impronta indelebile nel panorama sportivo e sociale della zona: Gigino Biancardi e Pierino Napolitano. Entrambi hanno dedicato la loro vita allo sport e alla promozione del benessere della comunità, diventando punti di riferimento per molte generazioni.

Per l’occasione, interverranno illustri ospiti, tra cui Pietro Luciano, figura di spicco nel panorama culturale locale, il sindaco del Comune di Avella Vincenzo Biancardi e il sindaco del Comune di Baiano Enrico Montanaro, entrambi pronti a testimoniare l’importanza e il valore delle due figure ricordate.

Il giornalista Gianni Amodeo sarà presente per offrire il suo contributo e la sua prospettiva sulla tematica trattata, arricchendo ulteriormente il dibattito.

L’autore Antonio Vecchione guiderà la presentazione del suo libro, condividendo con il pubblico le sue riflessioni e approfondimenti sul tema dello sport e della sua influenza sulla vita delle comunità locali.

L’evento si preannuncia come un momento di riflessione e di celebrazione, un’occasione per onorare il passato e guardare con ottimismo al futuro, consapevoli del potere trasformativo dello sport e dell’importanza di preservare e valorizzare la memoria delle figure che hanno contribuito a plasmarlo.

Gli “Incontri con la Storia” promettono ancora una volta di essere un’esperienza coinvolgente e illuminante per tutti coloro che desiderano approfondire la conoscenza del proprio territorio e delle sue radici culturali e sociali.