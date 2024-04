Incontri con la Storia: Presentato il libro di Antonio Vecchione ad Avella. Video e Foto

Nella suggestiva cornice della sala Alvarez, del palazzo Baronale di Avella, si è svolta oggi, Venerdì 12 aprile 2024, la XVII edizione degli “Incontri con la Storia”. Un evento atteso che ha visto la presentazione del nuovo libro di Antonio Vecchione, intitolato “Baiano quando i giovani costruivano i sogni. Lo sport come passione ed emancipazione”.

Il testo offre uno sguardo approfondito sul ruolo dello sport nella vita dei giovani del baianese, evidenziando il suo impatto non solo come fonte di svago, ma anche come strumento di emancipazione e crescita personale.

All’incontro erano presenti oltre all’autore anche il sindaco di Avella, il dott. Vincenzo Biancardi, il prof. Pietro Luciano, storico locale, e il prof. Gianni Amodeo, giornalista. Un momento di riconoscimento e memoria è stato dedicato a due figure avellane scomparse che hanno lasciato un’impronta indelebile nel panorama sportivo e sociale della zona: Gigino Biancardi e Pierino Napolitano. Entrambi hanno dedicato la loro vita allo sport e alla promozione del benessere della comunità, diventando punti di riferimento per molte generazioni. I familiari delle due figure ricordate sono stati premiati con una targa offerta dal Comune di Avella e Baiano per la loro opera.

L’autore, Antonio Vecchione, commosso per la scomparsa dei suoi amici, ha ricostruito i punti salienti ricordando egregiamente sia Biancardi che Napolitano.

L’evento è stato anche un momento di riflessione e di celebrazione, un’occasione per onorare il passato e guardare con ottimismo al futuro, consapevoli del potere trasformativo dello sport e dell’importanza di preservare e valorizzare la memoria delle figure che hanno contribuito a plasmarlo.

In allegato il video delle interviste realizzate da Nunzia Pecorelli