Incidente al Molo Beverello: Nave Isola di Procida urta la banchina

Un tragico incidente ha scosso il porto di Napoli, quando la nave veloce Isola di Procida, proveniente da Capri, ha urtato la banchina del Molo Beverello durante le operazioni di ormeggio. Secondo le prime informazioni, l’impatto ha causato una trentina di feriti, di cui 21 sono stati ricoverati negli ospedali napoletani con traumi maxillo facciali o lesioni.

A bordo della nave si trovavano diverse centinaia di passeggeri, tra cui numerosi stranieri. Molti dei feriti sono attualmente assistiti dal personale del 118, mentre 21 sono stati trasportati negli ospedali più vicini e altri 8 si sono recati al pronto soccorso dell’ospedale dei Pellegrini con mezzi propri. Sul luogo dell’incidente è stato allestito un posto medico avanzato, e il coordinatore dei soccorsi ha richiesto ulteriori ambulanze per assistere le vittime.

All’arrivo nel porto, i passeggeri erano per lo più in piedi e, a causa della collisione, molti di loro sono caduti. La compagnia di navigazione sta attuando tutte le procedure di assistenza previste per i passeggeri e si impegna a collaborare pienamente con le autorità marittime per accertare le cause dell’incidente.

A bordo della nave, oltre al personale sanitario del 118, sono presenti anche uomini della Capitaneria di Porto e della Polizia di Stato, che stanno conducendo le prime indagini per determinare se l’incidente sia stato causato dalle condizioni meteo marine avverse o da un errore umano.

Si tratta di un momento difficile e delicato per tutti i coinvolti, e l’obiettivo principale è garantire il migliore supporto possibile alle vittime e accertare le responsabilità per evitare che simili eventi possano ripetersi in futuro.