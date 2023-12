Illuminiamo il Futuro: Open Day all’Istituto Comprensivo ‘A. Manzoni’ il 18 Dicembre

Partecipare all’Open Day scolastico è molto più di una semplice visita; è un’opportunità unica di immergersi nell’atmosfera accogliente e stimolante di una scuola, di esplorare i suoi laboratori e di scoprire le aule speciali progettate per offrire un ambiente di apprendimento inclusivo e innovativo.

L’evento, in programma per lunedì 18 dicembre dalle 16.30 alle 19.30, è pensato per presentare alle famiglie e agli studenti futuri le metodologie didattiche adottate, focalizzandosi sull’innovazione e sulla qualità dell’istruzione offerta.

Durante l’Open Day, i visitatori avranno l’opportunità di ascoltare le illustrazioni dettagliate delle metodologie didattiche, comprese quelle innovative che rendono unica l’esperienza educativa presso l’Istituto Comprensivo “A. Manzoni”. Le presentazioni mirano a fornire una visione chiara del livello di eccellenza e dedizione che caratterizzano l’istituzione.

La giornata prevede visite guidate alle diverse sezioni della scuola, consentendo ai futuri studenti e alle loro famiglie di esplorare la scuola dell’Infanzia, la Primaria e la Secondaria di Primo Grado. Gli alunni saranno coinvolti attivamente nei laboratori, mostrando con entusiasmo le attività educative in cui sono coinvolti quotidianamente.

Un momento significativo sarà la possibilità di incontrare il corpo docente, i veri protagonisti dell’istruzione di qualità. I genitori avranno l’opportunità di porre domande, ottenere informazioni dettagliate sui programmi di studio e comprendere meglio l’approccio pedagogico dell’IC “A. Manzoni”.

L’Istituto Comprensivo “A. Manzoni” è noto per la sua dedizione all’eccellenza educativa, e l’Open Day rappresenta un’occasione imperdibile per chiunque desideri conoscere da vicino la scuola e valutare se sia la scelta giusta per il proprio percorso formativo.

In conclusione, il prossimo lunedì sarà un’opportunità di scoprire l’eccezionalità di questa istituzione e di dare il via a un viaggio educativo che potrebbe plasmare il futuro di molti studenti. Vi invitiamo calorosamente a partecipare e a condividere questa esperienza unica con l’Istituto Comprensivo “A. Manzoni”. (L.C.)