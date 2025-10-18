Il Toro incorna il Ciuccio: Simeone segna da ex e il VAR al 93’ nega il pareggio al Napoli

Un gol dell’ex manda al tappeto i campioni d’Italia. Al 93’ il Napoli esulta, ma il VAR spegne tutto: fuorigioco e gelo totale. Il Torino risorge, Conte furioso.

Il Napoli perde colpi e certezze. A Torino basta un lampo dell’ex Giovanni Simeone per stendere gli azzurri, sempre più in affanno dopo un avvio di stagione altalenante.

Al “Grande Torino” finisce 1-0, ma il risultato non racconta tutto: sudore, nervi, un finale da brivido e l’urlo strozzato di Noa Lang, fermato dal VAR sul più bello.

Il Cholito, accolto dagli applausi dei suoi ex tifosi, firma il colpo che spacca la partita al 32’: dribbling secco su Milinkovic-Savic, tocco morbido e palla in rete. Nessuna esultanza, solo rispetto. Ma il Torino esplode.

Il Napoli reagisce a sprazzi, si affida ai colpi di De Bruyne e alle folate di Spinazzola, ma la squadra di Conte sembra svuotata, nervosa, senza idee.

Nel finale, la beffa: Politano colpisce il palo, Lang segna da due passi, ma il check annulla tutto. Fuorigioco. Game over.

Il Torino, che non aveva ancora segnato in casa, trova il primo gol e la prima vittoria stagionale.

Il Napoli, invece, esce con più dubbi che risposte e con la Champions alle porte servirà una scossa vera.

TABELLINO

Torino 1-0 Napoli

32’ Simeone (T)

Ammoniti: Juan Jesus (N)

Arbitro: Marcenaro

Torino (3-5-2)

Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani (84’ Ismajli), Vlasic (76’ Gineitis), Nkounkou (76’ Biraghi); Adams (84’ Zapata), Simeone (62’ Ngonge).

Allenatore: Baroni

Napoli (4-1-4-1)

Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus (63’ Buongiorno), Olivera (63’ Lang); Gilmour (82’ Elmas); Neres (75’ Politano), Anguissa, De Bruyne, Spinazzola; Lucca (75’ Ambrosino).

Allenatore: Conte