Il sacrificio di Salvo D’Acquisto, 80 anni fa donò la sua vita per salvare 22 concittadini

80 anni fa il Vice Brigadiere dei Carabinieri Salvo D’acquisto, Medaglia d’Oro al Valor Militare, donò la propria vita per salvare quella di 22 suoi concittadini innocenti fatti ostaggio dei nazisti.

“Ricordare questo collega, non significa indugiare in una sterile commemorazione che rimane rivolta all’indietro, ma imparare, da quel sacrificio e da quella generosità, a rinnovare oggi l’impegno nell’Arma, a servizio del bene e della verità, a servizio della società”.

Alcune parole di Papa Francesco per ricordare l’esemplare storia di questo giovane Eroe, esempio luminoso di altruismo e senso di responsabilità.

Una storia attuale di cui bisogna fare memoria, non per restare fissati nel passato quanto, piuttosto, per ritrovare motivazioni solide su cui costruire il futuro.

“Guardando a Salvo D’Acquisto, lasciatevi animare dalla passione per il bene. E continuate, per favore, a manifestare vicinanza alla gente, che da sempre riconosce questo vostro bel tratto”.