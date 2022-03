Il prof. Salvatore Alaia fa sentire forte la sua voce nel mondo della Scuola per la Pace

“In queste ore drammatiche in cui la guerra è la piaga peggiore del nostro pianeta, non possiamo che schierarci dalla parte dell’Umanità”. Afferma l’ex sindaco di Sperone prof. Salvatore Alaia, docente presso l’Istituto “E. Medi” di Cicciano.

E aggiunge: “siamo vicini alle persone che in Ucraina sono sotto le bombe, in balia delle sirene, in attesa della prossima terribile esplosione; sosteniamo il coraggio del movimento pacifista in Russia che, scendendo nelle strade, ha deciso da che parte stare, nonostante le minacce e gli arresti di massa”.

Salvatore Alaia, in un momento buio della nostra storia, per spingere il mondo della scuola a far sentire la propria voce in dissenso con una guerra che continua a mietere vittime innocenti.

