Il Presidente della Provincia Buonopane incontra le amministrazioni di Mugnano e Monteforte.

Ieri 25 gennaio si è tenuto un incontro presso Palazzo Caracciolo tra il Presidente della Provincia dott. Rino Buonopane, il sindaco di Monteforte Irpino Costantino Giordano – consigliere provinciale e l’Amministrazione comunale di Mugnano del Cardinale, rappresentata dal consigliere comunale Salvatore Masucci. Diversi sono stati i temi trattati, riguardanti soprattutto la sicurezza dei cittadini. Si è parlato del ripristino delle caditoie in via San Liberatore, la creazione di rotatorie per far defluire il traffico sulla strada provinciale e del progetto di videosorveglianza sulla via provinciale, già messo in bilancio della presidenza ed approvato. Infine, si è discusso della sistemazione delle principali arterie del comune di Mugnano del Cardinale. L’incontro è avvenuto in un clima propositivo ed accogliente a dimostrazione del profondo e proficuo rapporto che si è instaurato tra l’Ente Provincia e comune della Bassa Irpinia.

