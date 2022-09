Il Nola si presenta alla città: ecco la data

Il Nola 1925 si presenterà ufficialmente ai suoi tifosi nella serata di giovedì 8. L’appuntamento è fissato per le ore 20.00 nella centralissima Piazza Giordano Bruno. Calciatori, staff e dirigenti della prima squadra e della Juniores verranno presentati a città e tifosi in un evento che sarà da antipasto alla prima partita casalinga del campionato, prevista per domenica 11 settembre allo Sporting Club contro la Vis Artena. Conducono Nicola Alfano e Carmen Gigliotti, presente in piazza anche uno stand per aderire alla campagna abbonamenti della stagione 2022/2023. L’evento è stato organizzato con il patrocinio morale del Comune di Nola.