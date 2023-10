Il Nola pareggia in trasferta: con l’Ercolanese finisce 0-0

Il Nola trova il primo punto in trasferta ma non riesce a portare a casa il bottino pieno dal “Solaro” di Ercolano. Mister Sanchez sceglie di alzare Samb nella linea offensiva e opta per il neo acquisto De Rosa in mediana e Pissinis in difesa. Con i granata dell’Ercolanese sin dall’inizio è andata in scena una partita maschia e spesso spezzettata. Nella prima frazione sono i locali ad essere pericolosi. Al 25′, infatti, l’Ercolanese colpisce un palo con Basso che sfugge dietro la linea del Nola. Il Nola serra i ranghi e tenta di trovare una strada per la rete ma l’Ercolanese sembra più in palla. Nei secondi 45 minuti il Nola comincia a far suo il gioco e a creare ottime trame di gioco. I nolani sono costantemente in proiezione offensiva ma rischiano al 79′ quando l’ex Mbaba fa partire un missile che si stampa sul palo interno. Il Nola, a questo punto, non si arrende e si spinge in avanti, reclamando anche un rigore non concesso, ma al triplice fischio il risultato non cambia. Per il Nola è stata la terza gara in 6 giorni. Appuntamento allo Sporting domenica prossima, arriverà il Savoia.

DICHIARAZIONI: “Bruttissimo primo tempo dei miei ma sono soddisfatto del secondo tempo – ha dichiarato mister Luigi Sanchez – C’è bisogno di crescere ma in un girone tosto come questo, un punto in trasferta con una signora squadra come l’Ercolanese ce lo prendiamo. Dobbiamo migliorare ancora nella proiezione offensiva. Siamo il Nola e dobbiamo puntare sempre al meglio. Io mi impegnerò in tal senso, lo devo alla città e alla società”. “Siamo contenti del pari ma potevamo fare di più – ha dichiarato Carlos Biason – Ripartiamo sicuramente dal secondo tempo e da quanto di buono fatto. Secondo me c’era un rigore per noi e in gare così equilibrate sono dettagli che fanno la differenza. Abbiamo giocato 3 gare in 6 giorni, ora ci riposiamo e poi subito testa alla prossima”.

IL TABELLINO

Ercolanese: Santino, Caiazzo, Esperimento, Foti, Amoriello (94′ Sorrentino), Costantino (75′ Rinaldi), Rega, Borrelli, Basso (49′ Mascolo), Mosca, Padulano (78′ Mbaba). A disposizione: Uliano, Sannino, Follera, Esposito, Della Corte. Allenatore: Roberto Carannante.

Nola 1925: Somma, Dentice, Maraucci, Pissinis, De Angelis (44′ Petrarca), Samb (20′ Grasso), Biason, De Rosa (87′ Guadagni), Marin (61′ Caliendo), F. Esposito, G. Esposito (65′ Corbisiero). A disposizione: Angarelli, Pantano, D’Ascia, Capuozzo. Allenatore: Luigi Sanchez. Arbitro: Ciccarelli di Castellammare di Stabia (assistenti Polichetti di Salerno e Basile di Benevento). Note: ammoniti Pissinis, Biason e Petrarca per il Nola; ammoniti Esperimento e Costantino per l’Ercolanese.